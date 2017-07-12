Bingöl'de toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

Bingöl Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

TOPRAĞA GÖMÜLÜ KALAŞNİKOF BULUNDU

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl ili Merkez İlçesi Ağaçyolu Köyü çıkışında 11 Temmuz 2017 günü icra edilen faaliyet kapsamında toprağa gömülü vaziyette bir adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet boş AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."





