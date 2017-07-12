taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.907
USD
3,6106
EURO
4,1371
ALTIN
141,47
PETR
48,3500

Bingöl'de toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Ağaçyolu köyü çıkışında PKK'lılara yönelik operasyon düzenledi.

12.07.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bingöl Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

TOPRAĞA GÖMÜLÜ KALAŞNİKOF BULUNDU

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl ili Merkez İlçesi Ağaçyolu Köyü çıkışında 11 Temmuz 2017 günü icra edilen faaliyet kapsamında toprağa gömülü vaziyette bir adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet boş AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 300 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Bingöl'de toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

Bingöl'de toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

Bingöl'de toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

İlginizi Çekebilir
15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var
Sanat dünyasının önde gelen isimleri birlik, beraberlik ve anma mesajları yayınladı.
Adana'da helikopterli kenevir operasyonu
Adana'da helikopterle denetim yapan polis, tarlada ekili mısırların arasında yetiştirilen 1670 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Drone ile ormanda uyuşturucu operasyonu
Jandarma ekipleri, Adana Saimbeyli de düzenlediği uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonda 6 kişiyi göz altına aldı.
Türk Bayrağını indirmek isteyen yolcuya gözaltı
Düzce'de otobüsünün ön camında asılı Türk Bayrağını kaldırmak istediği iddia edilen kişi diğer yolcular tarafından polise teslim edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

191
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

78
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

57
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

119
Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

19
Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

33
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM