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Bingöl'de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Bingöl Karlıova'da düzenlenen operasyonda toprak içinden terörist cesedi çıktı.

DHA | 27.11.2017 - 21:08..
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Bingöl'ün Karlıova İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü olarak bir erkek terörist cesedi, el yapımı patlayıcı madde ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

CESET VE EYP BULUNDU

Ayrıca, ceset ile birlikte 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile bol miktar da yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bingöl'de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Bingöl'de toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

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