Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucuya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesinde PKK yandaşı oldukları belirtilen iki şahsın yasadığı evde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

132 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin Bingöl’ün Genç ilçesi Yayla köyünde bulunan ev ve eklentilerinde de arama yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise, toprağa gömülü vaziyette üç farklı noktada toplam 132 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.