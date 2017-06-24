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Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda yaralanan yüzbaşının şehit olduğu bildirildi.

24.06.2017 - 10:45
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Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan yüzbaşı Arif Kalafat, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

ŞEHİDE VEDA

Şehit asker, Elazığ Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

3 ASKER YARALANMIŞTI

Dün, ilçe kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralanmış, operasyon bölgesinden helikopterle 49. Komando Tugay Komutanlığına getirilen yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaralı askerlerden biri, Bingöl'deki ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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