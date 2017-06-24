Bingöl'de yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

ABD, ürünlerin Amerikan pazarı için yeterince güvenli olmadığı gerekçesiyle Brezilya'dan et ithalatını askıya aldığını açıkladı.

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Katar 45 FETÖ'cüyü ülke dışına gönderdi

Katar, FETÖ ile ilişkili 45 kişiyi sınır dışı etti. Türk vatandaşı olan şüpheliler Türkiye'ye giriş yaptıkları anda gözaltına alındı.