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Bingöl'deki çatışmada iki korucu yaralandı

Bingöl'de teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 27.12.2017 - 02:02..
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Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK militanları ve emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu iki korucu hafif şekilde yaralanırken, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'deki çatışmada iki korucu yaralandı

Bingöl'deki çatışmada iki korucu yaralandı VİDEO

VALİ ZİYARETLERİNE GİTTİ

Genç ilçesi Selvi köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı. Gözertepe mevkisinde sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Olayda iki güvenlik korucusu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı korucular helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı korucuları hastanede ziyaret etti

Bingöl'deki çatışmada iki korucu yaralandı

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