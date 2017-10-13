Bingöl'deki operasyonda ele geçirilenler

Terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

YAĞ, SALÇA, PİRİNÇ...

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında, Karlıova ilçesi mülki sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.