Bingöl'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi güneyindeki dağlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensupları ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla Sağgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

YASAĞA UYANLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Operasyon gerçekleştirilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Genç ilçesinin Sağgöze köyü ile Honkunüs ve Yeniçe mahallelerinde 19 Mart günü saat 06.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 12.00'den itibaren kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.