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Bingöllülerin beklediği köprü

Bingöl Çapakçur Deresi'nde kentin iki yakası arasında ulaşımı sağlayacak olan köprünün son kirişleri yerleştirildi.

08.11.2017 - 14:50
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  2. Projeler

Kentin merkezi ve Düzağaç bölgesi arasında ulaşımı sağlayan eski köprünün ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yıktırılarak yerine yenisinin yapılması için geçen mart ayında başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Bingöllülerin beklediği köprü

547 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğindeki, çift yönlü, yaya geçitli, 16 ayak üzerine kurulan, toplam 23 milyon 450 bin liraya mal olacak Çapakçur Köprüsü'nde son kirişler, vatandaşların meraklı bakışları altında yerleştirildi.

Bingöllülerin beklediği köprü

Tamamlandığında kente estetik bir görünüm de kazandıracak köprünün çalışmalarını izleyen vatandaşlar, son kirişlerin yerleştirilmesini cep telefonlarıyla kayıt altında aldı.

Bingöllülerin beklediği köprü

"HAYIRLI OLSUN"

Vatandaşlardan Gıyasettin Tarhan yaptığı açıklamada, çalışmaları büyük bir heyecan içinde takip ettiklerini söyledi. Köprünün Bingöl için çok güzel bir hizmet olduğunu anlatan Tarhan, "Eski köprüde çok kazalar oldu, kışın çok büyük sıkıntılarımız oluyordu. 10 santim kar yağdığında ne karşı tarafa ne de çarşı merkezine gidebiliyorduk. Sürekli kar temizleme çalışması yapıldığı halde tıkanma oluyordu. Memleket için çok güzel bir hizmet, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bingöllülerin beklediği köprü

Murat Kelat da kente böyle büyük bir hizmetin yapılıyor olmasından gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Böyle bir hizmetin Bingöl'e yapılması çok önemlidir. Köprünün daha önceki halini bilenler, ne tür sıkıntıların yaşandığının bilincindedir. Çünkü, çok trafik kazası oldu, çok sayıda can kayıpları yaşandı. Hem maddi hem de manevi kayıplar yaşandı. Şehrimize böyle güzel bir hizmetin gelmesi, bizleri gururlandırıyor. Gerçekten bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Bingöllülerin beklediği köprü

Bingöllülerin beklediği köprü

Bingöllülerin beklediği köprü

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