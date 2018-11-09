Bingöl'ün yüzen adaları ziyaretçilerin gözdesi oldu

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Aslan Maç, yaptığı açıklamada, Solhan ilçesinde Turna Gölü'nde bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tabiat anıtı ilan edilen yüzen adaları, hem yurt içinden hem de yurt dışından turistlerin ziyaret ettiğini söyledi.

RAKAM 25 BİNİ AŞACAK

Bu yılın 10 aylık döneminde yüzen adaları 22 bin 417 kişinin ziyaret ettiğini aktaran Maç, yıl sonuna kadar bu rakamın 25 bini aşmasını hedeflediklerini belirtti.

Maç, yüzen adaların her geçen yıl daha fazla kişiyi ağırlamasının son derece önemli olduğunu söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ise yapılan tanıtımlarla yüzen adaları ziyaret eden kişi sayısında önemli bir artış olduğunu anlattı.

"BİNGÖL'ÜN EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ"

Yeni çalışmalarla 2019 yılında ziyaretçi sayısının 30 binin üzerinde olmasını beklediklerini ifade eden Barman, "Yüzen adalar, Bingöl'ün en önemli turizm cazibe merkezi olarak kabul ediliyor. Kentin tanıtımında da ciddi bir etkisi var. Önümüzdeki dönemler için daha iyi çalışmalar yapılacak ve bununla birlikte ziyaretçi sayısında da önemli bir artış bekliyoruz. Aynı zamanda Hesarek Kayak Merkezi de Bingöl için önemli bir turizm mekanıdır. Burada yeni olmasına rağmen her yıl 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyor." dedi.