Bininler Kaya Evleri turizme kazandırılmayı bekliyor

Bininler Kaya Evleri, Afyonkarahisar Şuhut'a bağlı Senir köyü yakınlarında bulunuyor. Bizans'ın son döneminde yerleşim yeri olarak kullanılan bu kaya evleri hem düz hem kayalık bir arazide yer alıyor.

Bazı yaşam alanlarının 2 katlı olduğu kaya evlerinin üst katında insanlar yaşarken, alt katında hayvanlar barınıyordu.

ANTİK ŞEHİR ÖZELLİĞİNDE

Kaya evlerinde 1261-1453 yıllarına ait Bizans kalıntıları olduğundan bahseden alan kılavuzu Habib Akalın, "Burası kaya mezarları, hayvan figürleri, manastır, kilise, insan yaşam yerleri, hayvan barınma yerleri ve su kaynaklarının olduğu bir antik şehir niteliğinde" dedi.

HEDEF TURİZME AÇMAK

Arazinin sarp olması nedeniyle bölgede kaya evlerinin hepsine ulaşılamıyor. Yöre halkı bölgenin düzenlenerek kültür turizmine açılmasını istiyor