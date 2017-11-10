Binlerce kaçak sigara yakıldı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından denetimlerde ele geçirilerek emniyete ait depolarda tutulan gümrük kaçağı 3 bin 650 paket (73 bin adet) sigara ve 2 bin 710 boş makaron, kamyona yüklenip, Uşak Belediyesi'ne ait Karaağaç Mahallesi'ndeki eski çöp depo alanına getirildi.

YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Kamyondan boşaltılan sigaralar üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. Yanan sigaralar daha sonra belediyeye ait iş makinesi yardımı ile açılan çukura gömüldü.













