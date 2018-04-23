Binlerce kişi Aya Yorgi'ye dilek için akın etti

Büyükada İskelesi'nde vapurlardan inen vatandaşlar, öncelikle renkli mumlar ve iplik makaraları aldı.

Gerekli malzemeyi alanlardan bazıları yürüyerek, bazıları da faytonlarla 202 metre yükseklikteki Aya Yorgi Kilisesi'ne çıktı.

Faytonlar, vatandaşları belirli bir yere kadar götürürken, Aya Yorgi Kilisesi'ne gidenler yollarına yokuşu çıkarak devam etti.

KİLİSENİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Kiliseye giden yokuşun başına kadar gelen kalabalık, makaradaki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına devam etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık arasında, turistler ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar da vardı.

Kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, polis ekipleri izdiham olmaması için ziyaretçileri 25'erli gruplar halinde içeriye aldı.

MUM YAKTILAR, DİLEKLERİNİ DİLEK KUTUSUNA ATTILAR

Aya Yorgi'ye girenler mum yakıp dilek tuttu, dua etti. Vatandaşlar, ellerindeki kağıtlara dileklerini yazıp dilek kutusuna attılar. Bazı ziyaretçilerin kilisenin yanında bulunan duvarlarda da mum yakıp dilek dilediği görüldü. Geçen sene dilekleri gerçekleşen kişiler ise yolda küp şeker dağıttı.

HER DİLEĞE AYRI RENK MUM

Hıristiyan inancına göre, Efes'te Meryem Ana Evi'ni ziyaret edenler hacı oluyor. Aya Yorgi'ye gelenler ise "yarı hacı" kabul ediliyor. Aya Yorgi Kilisesi'ne giden binlerce kişinin önemli bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. İple dilekte bulunmak isteyenler, Aya Yorgi'ye çıkan yolun başında bir ağaca ip bağlıyor.

İnanışa göre, ipi kiliseye kadar koparmadan götürmeyi başaranların dileği gerçekleşiyor. Mumlarda her rengin anlamı ise farklı: Turuncu: Okulda başarı, Kırmızı: Aşk, Lacivert: İş ve araba, Beyaz: Sağlık, Yeşil: Para, Mavi: Kariyer, Sarı: Şans, Pembe: Kısmet, Mor: Çocuk sahibi olmak.