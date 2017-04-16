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Binlerce kişi Trump'ın vergi beyanı için yürüdü

ABD'de en az 150 noktada gerçekleştirilen gösterilerde binlerce kişi ABD Başkanı Trump'ın ne kadar vergi ödediğini açıklamasını talep etti.

16.04.2017 - 11:33
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Trump, başkanlık kampanyası sırasında vergi beyannamesini açıklamayarak geleneklerin aksi yönünde hareket etmişti.

ABD başkanlarının vergi ödemelerini açıklaması zorunlu olmasa da Trump'ın iş adamı geçmişinden dolayı vergi beyannamesini açıklaması talep ediliyor.

TRUMP DESTEKÇİLERİ İLE KARŞITLARI KARŞI KARŞIYA

Gösteriler sırasında özellikle Trump destekçileri ve karşıtları arasında çıkan çatışmalar yüzünden en az 21 kişi gözaltına alındı.

California eyaletinin Berkeley şehrinde düzenlenen gösterilerde polisin eylemcilere biber gazı ile müdahale ettiği görüldü.

Binlerce kişi Trump'ın vergi beyanı için yürüdü

ZAMANLAMA MANİDAR

Protestoların zamanlaması ABD vatandaşlarının vergi ödemelerini gerçekleştirmesi gereken Nisan ayının ortasına denk getirildi.

En son Amerikan televizyon kanalı MSNBC, Donald Trump'ın 2005'te 150 milyon dolardan fazla gelir beyan ettiğini, bunun karşılığında 38 milyon dolar vergi ödediğini ortaya koyan bir belge yayınlamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vergi belgelerinin yayınlanmasının yasa dışı olduğu belirtilmişti.

Binlerce kişi Trump'ın vergi beyanı için yürüdü

Başkent Washington DC'deki eylemlere katılan Chuck Wash adlı gösterici, "Yatırımlarını, bağışlarını ve nelere karıştığını öğrenmemiz bence çok önemli" dedi.

Binlerce kişi Trump'ın vergi beyanı için yürüdü

ADİL VERGİ SİSTEMİ TALEBİ

Eylemlerin düzenlenmesi fikri, hukuk hocası olan Jennifer Taub'dan geldi. Başkan'ın danışmalarından Kellyanne Conway'in Trump'ın vergilerinin açıklanmamasına "insanların umursamamasını" sebep olarak göstermesi üzerine Taub Twitter'dan eylem çağrısı yaptı.

Taub, Ocak ayında yaptığı çağrıya destek verilmesi sayesinde ülke çapında eylemlerin düzenlenmesine çok şaşırdığını söylüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Taub, bu eylemlerin amacının sadece Trump'ın vergi beyannamesiyle ilgisi olmadığını, 'adaletli bir vergi sistemi' talebi olduğunu da dile getiriyor. Göstericiler #showusyourtaxes 'Bize vergilerini göster' etiketini kullanırken Trump'ın destekçileri de sosyal medyadan Amerikan Başkanı lehine tweetler attı.

Binlerce kişi Trump'ın vergi beyanı için yürüdü

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