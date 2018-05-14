Binlerce öğrenci stadyumda kitap okudu

Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol üyeleri ile birlikte aynı anda kitap okudu. Kitap okumaya olan ilgiyi artırmak için yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Binlerce öğrenci stadyumda bir araya gelerek kitap okumanın keyfini yaşadı.

"UFKU GENİŞ BİREYLERE İHTİYAÇ VAR"

Kitap okuma etkinliğinin açılışında öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Ali Özkan, "Her biriniz bu ülkenin umudu, geleceği, yarınlarısınız. Tarihimizin nice gururla dolu sayfalarının yeni nesillerce de öğrenilmesi, devletimizin sigortası olan sizler sayesinde mümkün olacak. Eğitimden ekonomiye, kültür sanattan spora kadar, her konuda kendi evlatlarımıza yani sizlere sonsuz güveniyoruz. Ülkemizin her alanda iyi yetişmiş, ufku geniş, nitelikli bireylere ihtiyacı var. Bunun için de eğitim faaliyetleri çok büyük önem taşıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak, ülkemizin gelecek vizyonuyla örtüşecek şekilde, eğitime ve öğretime son derece önem veriyoruz. Sizlere güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışıyoruz" dedi.

"DÜŞÜNCE DÜNYASI KİTAP OKUMAKTAN GEÇER"

Ali Özkan, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine de vurgu yaparak, "Kitap okumak, insanın kişilik ve zihin gelişimine etki eder ve başarıyı da beraberinde getirir. Ne kadar çok okursanız; düşünce yapınız ve hayal dünyanız da buna bağlı olarak gelişecek ve belirli bir bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırıldığı toplumlarda, geleceğe doğru emin ve büyük adımlarla koşmak çok daha kolaydır. Ayrıca kitap okumayı alışkanlık haline getirirseniz, hazırlandığınız sınavlarda bunun faydasını da mutlaka göreceksiniz. Çünkü çok kitap okuyan kişiler, okuduklarını daha hızlı anlar ve diğer öğrencilere göre bir adım öne geçerler" diye konuştu.



