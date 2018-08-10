Bir akbil ile metrobüs rotanız

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Ülkemizin her şehri, her köşesi kuşkusuz tüm dünyayı kıskandıracak güzellikte. Türkiye’nin 81 ilinin biricik incisi İstanbul’un kıymetini ne zaman anlayacağız bakalım; Paris’ten, Roma’dan sıra gelmiyor ki… Gözümüz hep dışarıda.

METROBÜSLE İSTANBUL TURUNA NE DERSİNİZ

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeğidir İstanbul. Karış karış gezseniz de ne toprağı biter, ne tarihi. Bir seyahate çıkacağımız zaman güzel bir bavul hazırlayıp, fotoğraf makinemizle yollara düşüyoruz. Aynı şeyi evden çıkıp İstanbul’u keşfetmek için yapalım bir de, hem de metrobüsle. Bu güzel şehirden mahrum kalmış Ankaralılara, Bayburtlulara bir rehber olalım.

Trafiğe girmeden, hazır havalar da ısınmışken, akbilinizle birlikte yola çıkıyoruz ve sizin için seçtiğimiz rotaya doğru uzun bir sörfe başlıyoruz.

MÜZE KART AL

300’ü aşkın Müze ve Örenyerine ücretsiz ziyaret imkanı sağlayan, alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerli Müzekart'ını hala almadıysan, bugüne kadar yaptığın müze masraflarına yan. O müze senin bu müze benim diye karış karış gezeceksin İstanbul'u. Fiyatları oldukça uygun. İnternet adresinden online olarak ulaşabilirsin.





BİR AKBİL, 45 DURAK

45 durak sayısıyla İstanbul'un bir ucundan diğerine yolculuk yaparken, dilediğiniz istasyonda durarak gerek aktarmayla, gerekse direkt olarak birçok semte ulaşabilirsiniz. Haberde gözünüz Sultanahmet'i, Eminönü'nü, Ayasofya'yı arayacak ama hayır; bulamayacaksınız. O rota çok yakında bir başka yazımıza konu olacak.

İşte sizler için seçtiğimiz rotalar...

Planladığınız seyahatin akbil giderini hesaplayıp, aktarmaları düştükten sonra ''Lütfen kartı yerleştiriniz'' ve akbilinizi doldurup yola düşünüz.





SÖĞÜTLÜÇEŞME DURAĞI

Bir İstanbul klasiği Kadiköy'deyiz. Hepinizin tek seferde olsa bir yolu düşmüştür İstanbul'a. En popüler yerlerden biri olan Kadiköy'ü güzel yapan tarihi eserleri değil, muhteşem Moda sahili. Haydarpaşa Garı'nın önünde serilen vapurların ve martıların huzurunda bir fotoğraf bırakın. Harika çikolatacıların yol boyunca sizlere eşlik edeceği bir güzergah boyunca ilerlerken uzun bir yürüyüş bandına ulaşıyorsunuz. Sahil kısmına girişte bulunan butik çaycılarda, deniz manzarasına karşı bir çay molası verip soluğu Caddebostan'da alın. Burada çimlere serilmiş, spor yapan, köpeğini gezdiren, piknik yapan ya da bisiklet süren insanlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Metrobüs rotanızdan uzaklaşmış sayılmazsınız; Fenerbahçe Stadı'nın hemen yanında olan istasyona vardıysanız park gezimizin ardından İstanbul turumuza devam ediyoruz.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

O kadar ülke gezdiniz, şu boğaz manzarasının güzelliği hangi şehirde var… İstanbul’da yaşayıp da köprüden geçerken mest olmayan var mı acaba? Metrobüs rotamızdaki ilk durağımız Ortaköy ve Beylerbeyi’ni çerçeveleyen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Osmanlı padişahlarının sayfiye mekânı ve yabancı devlet başkan ya da hükümdarlarının ağırlanacağı bir devlet konuk evi olarak düşünülerek devrin padişahı Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) isteği üzerine inşa edilen Beylerbeyi Sarayı’nı hala ziyaret etmediyseniz aşk olsun size. Salon tavanları Osmanlı armalı bayraklı Osmanlı askeri gemi resimleri ile süslenen sarayı köprü altına inerek kolayca ziyaret edebilirsiniz.

ŞİŞLİ- MECİDİYEKÖY

Geniş ve uzun bağlantı yolları, meşhur viyadüğü ve iş merkezlerinin kalbinin attığı Büyükdere Caddesi ile popüler bir kafe ve alışveriş turizmi sunuyor. Cadde boyunca uzun yürüyüşler yapıp biraz istasyondan uzaklaşın. Arnavut kaldırımlı dar sokaklardaki butik kafeler dikkatinizi çekecek. Bu sokaktaki dürümcülerin eli çok lezzetli. Ara ara alışveriş merkezleri ve ünlü markaların olduğu dükkanları göreceksiniz. Bir de alışveriş merkezi var. Taksim, Beyoğlu, Eminönü, Ortaköy, Beşiktaş ve Etiler… Hepsine çok yaklaştınız. Seçeceğiniz bir mekanda kahve molasının ardından küçük bir alışverişle kendinizi taçlandırın ve yola devam edelim.

AYVANSARAY

Şehirdeki çingene loncası bu semtte bulunuyor. Çingene yerleşimleri: Ayvansaray’dan Balat’a doğru uzanan sahil yolunda yer alıyor. Eskiden küçük çapta bir tersane bulunan semtte, günümüzde de kıyıda ve hatta bazı ara sokaklarda motorlar, kayıklar ve sandallar görülür. Hazret-i Cabir Camisi Sultan II. Beyazıt döneminde, 1490 yılında bu kiliseyi camiye dönüştürdü. Balat’da görmeniz gereken efsane bir sokak kültürü var. Renkli yapıları ve tarihi eserleriyle yürüyüş yapacağınız Cibali, Fener ve Balat turu harika olacak.

Son zamanlarda açılan mekanlarla parlayarak bir cazibe merkezine gelen Cibali’den Fener’e doğru giderken, Bizans kilisesi olarak inşa edilen ve 15. yüzyılın sonlarına doğru camiye dönüştüren Gül Camii’nin tarihi dönüşüm serüvenine şahit oluyorsunuz. İstanbul’un tarihi hamamlarından olan Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nı da rotanıza dahil edebilirsiniz. Balat geziniz sırasında size Cennet Mahallesi dizisini hatırlatan merdivenli yokuş sokaklarla karşılaşacaksınız. Rengârenk bir manzara eşliğinde harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

(Gül Camii)

EDİRNEKAPI

İstanbul’un sur kapılarından birinde iniyoruz; Edirnekapı durağı. Edirnekapı’da gezilecek yerlerin başında Mihrimah Sultan Camii geliyor. Büyük mimar Mimar Sinan’ın eşsiz eser, semt gezisi için kusursuz bir başlangıç. Üç ayrı inancın mimarisini avuçlayan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, bize nadir kalanlardan ahşap sinagoglardan İştipol ve Bizans yadigârı Kariye Müzesi’ni ağırlıyor.

(Mihrimah Sultan Camii)

ZEYTİNBURNU

Yedikule Zindanları, Kara Surları, Kazlıçeşme Fatih Camii, Balıklı Rum Kilisesi, Balıklı Ayazması, Yenikapı Mevlevihanesi Topkapı kültür parkı, panorama 1453 gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan Zeytinburnu'ndaki bu eserleri Müzekartınızla girip görebilirsiniz. Metrobüs mesafe olarak buralara biraz uzak kalıyor fakat aktarma yapacağınız birçok toplu taşıma aracı ile maksimum 10 dakika içinde bu surlara ulaşabilirsiniz. Ya da tabana kuvvet, yürüyüverin.

Yedikule Zindanları Osmanlı döneminde yalnızca hapishane ve idam mahkumları için kullanılmıştı. Bu zindanlarda birçok siyasi mahkumda idam edilmiş ve başları Marmara denizinin sularına gönderilmişti. İstanbul'a ilk kez geliyorsanız, bu manzaranın hikayesini taşlarında bile hissedeceksiniz.

(Yedikule Zindanları)



ÜÇ BOYUTLU İSTANBUL: PANORAMA 1453

Özellikle Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde, zamanda yolculuk yapmadan da İstanbul’un fethine şahit olup, iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu destanı yaşamak mümkün. Sarmal merdivenlerden aşağı inerken İstanbul’un fethine giden yolda bu heyecana adım adım hazırlanıyorsunuz. İçeri girdiğiniz andan itibaren sizleri Bizans dönemi İstanbul resimleri ve o dönemin İstanbul’unu anlatan yazılar karşılıyor. Merdivenleri tırmandıkça fetih ruhuna daha çok yaklaşıyor, üç boyutlu simgelerin büyüsüne kapılıyorsunuz.

(Panorama 1453)

BAKIRKÖY FLORYA

İstanbul Avrupa yakasında Florya'da bulunan İstanbul Akvaryum; hacmi, yeni nesil teknolojisi, içinde barındırdığı balık türleri, canlı çeşidi, yağmur ormanı, gezi güzergâhı ve gezi güzergâhlarındaki aktiviteleriyle dünya çapında önemli bir konuma sahip bir akvaryum olup, İstanbul'un özellikle çocuklu aileler için en popüler gezilecek yerlerinden birisi. Şehrin önemli tematik parklarından diyelim.





Metrobüsten inip ara sokaklara karışmaya başladığınızda deniz kenarına kurulan şaşalı kafeleri seveceksiniz. Manzarası açık bir bakış açısıyla sunan kafelerden sıkılıp, eğer hazırlıklı gittiyseniz ufak plajlarında bir deniz molası verip yüzebilirsiniz.