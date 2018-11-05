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Bir araç evin çatısına uçtu

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir evin çatısından oturma odasına girdi.

İHA | 05.11.2018 - 02:11..
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinden uyumak için odasına giden 22 yaşındaki Gürkan Adalı, bir sarsıntıyla karşılaştı. Uyumak üzere olan genç, evinin çatısından giren aracı görünce şaşkınlık geçirdi.

Bir araç evin çatısına uçtu


"MİSAFİRDEN ÇOK ARAÇ GELİYOR"

Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta yokuş aşağı giden bir araç kontrolden çıktı. Yolun önündeki evin çatısına uçan araç, evinde uyumak üzere olan Adalı ile karşı karşıya geldi.

Kazada ağır yaralının olmadığı açıklanırken ev sahibi Gürkan Adalı, geçtiğimiz ay da aynı kazaya maruz kaldığını söyledi.

22 yaşındaki Adalı, "Misafirden çok araç geliyor bizim evimize" ifadelerini kullandı.

yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin çatısından oturma odasına girdi.

Bir araç evin çatısına uçtu


SÜRÜCÜ KAÇTI ARKADAŞI GELDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ev sahibi ve komşuları dinlediği esnada ise kaza alanına gelen 3 kişi, sürücünün yanlarındaki genç olduğunu iddia edince kısa süreli gerginlik çıktı.

Sürücünün gelen 3 kişinin arasındaki alkollü olduğunu iddia ettikleri A.K. olduğunu söyleyen Adalı ve tanıklar, şahıslar ile tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin ara girmesi sonrası Adalı ve mahalleli sakinleşirken, sürücü olduğu iddia edilen A.K. polis aracına alındı.

Bir araç evin çatısına uçtu


1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde incelemelerin tamamlanmasının ardından şikayetçi olan ev sahibi, tanıklar ve alkollü olarak aracı kullandığı iddia edilen A.K., polis aracına alınarak işlemler için Yenikent Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bir araç evin çatısına uçtu


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