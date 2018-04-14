Bir arkadaşlık hikayesi: Çiko’nun Seçimi

Çiko’nun Seçimi, ilk gençliğe adım atmaya hazırlanan iki çocuğun hayallerini konu alan bir roman. İllüstratör Maria Brzozowska’nın siyah beyaz desenleri ile boyutlanan kitap, çocukların duygu dünyasını yansıtan keyifli bir deneyim sunuyor.

(Füsun Çetinel)

ÇİKO’NUN SEÇİMİ

Romanımızın kahramanı Seren’in babası, uzun yollara çıkan bir gemi kaptanıdır. Her sefer dönüşü Seren için şenliklidir. Çünkü her dönüş türlü türlü hediyeler demektir. Bir seferinde Seren’in babası, İtalya’dan simsiyah tüylü, yerinde duramayan yaramaz bir köpekle çıkagelir. Köpeğin adını Çiko koyarlar ve serüven aslında şimdi başlar.

Sirkler, Seren’in hayalini süsleyen o büyülü yerlerdir ve gelecek doğum gününde yakın arkadaşı Cemo ile sirke gitme şansı bulur. Sirkte onları sürükleyici bir macera beklemektedir, bir de Çiko’yla ilgili bit sürpriz.

Bakalım Çiko hangi konuda ve nasıl bir seçim yapmak durumunda kalacak…

Çiko'nun Seçimi

Füsun Çetinel

Günışığı Kitaplığı

S.: 120

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Damla Karakuş

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