Bir ayda bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdılar

Ümraniye geneli okullar, işyerleri ve sitelerde gerçekleştirdiği çevre bilinci seminerleriyle, belediyeler ise toplama çalışmalarında 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon ve 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç kullanıyor. Ayrıca ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara ve konteynerlerde evsel atıklardan ayrıştırılarak kaynağında biriktirilip ayrı toplanıyor.

Ekipler; sanayi bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi ambalaj atıklarının fazla olduğu bölgelerde ise kanca vinçli konteynerler ile toplama işlemini sağlıyor.

"HAMMADDE TASARRUFU SAĞLANIYOR"

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama- ayırma tesisine götürülüp burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip bantlanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.