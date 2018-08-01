Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Popçu Gülşen, oğluna acımasızca şiddet uygulayan bir kişinin videosunu yayınlayarak, "Allah’ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım." ifadelerini kullandı.

Oğluna şiddet uygulayan kişi GÜlşen'in tepkisini çekti VİDEO

CANİ ADAMI BULANA GÜLŞEN'DEN ÖDÜL VAR

Gülşen, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Lütfen yakalansın ve cezalandırılsın." notunu düştü.

Babası tarafından şiddet gören küçüğün güvende olması için gereken şartların yerine getirilmesini isteyen Gülşen, şu ifadeleri aktardı;

Allah’ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın.

Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak.