taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.952
USD
4,9161
EURO
5,7490
ALTIN
193,49
PETR
73,9600

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Gülşen Instagram hesabından bir babanın oğluna şiddet uyguladığı videoyu yayınladı. Ünlü sanatçı, görüntülerdeki kişiyi bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi.

İHA | 01.08.2018 - 02:43..
  1. Haberler
  2. Magazin
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Popçu Gülşen, oğluna acımasızca şiddet uygulayan bir kişinin videosunu yayınlayarak, "Allah’ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım." ifadelerini kullandı.

Oğluna şiddet uygulayan kişi GÜlşen'in tepkisini çekti VİDEO

CANİ ADAMI BULANA GÜLŞEN'DEN ÖDÜL VAR

Gülşen, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Lütfen yakalansın ve cezalandırılsın." notunu düştü.

Babası tarafından şiddet gören küçüğün güvende olması için gereken şartların yerine getirilmesini isteyen Gülşen, şu ifadeleri aktardı;

Allah’ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın.
Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak.

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

155
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

23
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

7
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

56
Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

Ula Göleti’ne 30 bin yavru sazan bırakıldı

6
Orta Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü

Orta Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü

1
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 6 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 6 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM