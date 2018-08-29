Bir bilgenin eli omzuna dokunacak: Felsefenin Tesellisi

Hayat çok zor! Bu yaklaşım başlı başına en gözde felsefelerden biri. Peki bu zor hayatla nasıl başa çıkmalı? Öyle çok kitap, film vs var ki. Botton da başvuracağımız kaynaklardan birinin felsefe olduğu sonucuna varmış ve bunu kanıtlamanın peşine düşmüş.

(Alain De Botton)

FELSEFENİN TESELLİSİ

Botton, her bölümde bir başka filozofun yaşamı ve düşüncelerine başvurarak bir sorunu değerlendiriyor. Yaşama ilişkin zekice ve esprili bir dille kaleme aldığı bu kitap, rahatlatıcı yaklaşımıyla gündelik yaşamımıza çare olmakla kalmıyor; kendimizi daha iyi hissetmemizi de sağlıyor.

Bir bilgenin elinin Botton aracılığıyla omzunuza dokunduğunu hissettiğinizde çözülüyor belki de düğüm. Botton, başkalarının yaşamını kıskanarak acı çekenler Nietzsche’den, hayal kırıklığı yaşayanlar Seneca’dan, yeterince zengin olamamanın tesellisini de Epikuros’tan bulmanızı sağlıyor…



Belki de bu kez teselliyi gerçekten felsefede aramak gerek…

Felsefenin Tesellisi

Alain De Botton

Çev.: Banu Tellioğlu

Sel Yay.

S.: 309

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Damla Karakuş

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