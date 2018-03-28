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Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

Sunucu ve yazar Tuluhan Tekelioğlu, kadınların cesaretle yoğurulmuş hayatlarını “Yapabilirsin” adını verdiği kitabında yazdı.

Özel Haber | 28.03.2018 - 15:32..
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Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

yapabilirsin

Hayallerinden inşa ettiği hayatı yaşayan kadınları konu alan Tekelioğlu, onların hayran kalınası cesaretleri ile başarabildiklerini kendi gözünden paylaştı.

Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

(Tuluhan Tekelioğlu)

YAPABİLİRSİN

Yapabilirsin, bizlerle ilk olarak 42 dakikalık bir belgesel olarak buluştu. Bazı filmlerden ve kitaplardan sonra insan, hayatında yeni kararlar alır, bir şeylerden vazgeçer ya da o şeylere sımsıkı tutunur. Özetle artık o filmi izlemeden, o kitabı okumadan önceki sizle aranızda kıyaslanabilir bir fark vardır.

Yapabilirsin de, kadınların cesaret yüklü enerjisini, yaşadıkları değişim duygusunu, bir elmanın oluşup yer çekimine maruz kaldığı hissiyatına bürünene kadarki süreci gibi anlatıyor. İşte bu kitap, okunduktan sonra kurdurduğu hayaller ve aldırdığı kararlarla, duygularınızı daha yoğun yaşamaya davet ediyor.

Yapabilirsin, değişim isteğinizi tetikliyor…

Bir cesaret kitabı: Yapabilirsin

Yapabilirsin

Tuluhan Tekelioğlu

Karakarga Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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