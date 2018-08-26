Bir cinayetin ardından dehşete doğru: Kayıp

Şüphe’nin yazarı Michael Robotham, sarsıcı bir polisiye daha almış kaleme. Küçük bir çocuğun ortadan kayboluşunun ardından asla vazgeçmeyen dedektif, pek çok şeyi ortaya çıkaracak. Bu süreç sizi de peşinden sürükleyecek; hazır olun!

(Michael Robotham)

KAYIP

Küçük Mickey, 5 katlı, 11 daireli bir apartmanda annesiyle birlikte yaşamaktadır. Ancak Mickey, 85 basamak sonra kapkara bir boşluğa yol alır. Apartmanın içinde kaybolur. Sanki dünyadan silinmiş gibidir. Ne ölü ne diri bulunmuştur Mickey…

Aramalarda gözler birden komşularına çevrilir. Çünkü çocuk tacizcisi olarak tanınmaktadır ve kuvvetle muhtemel Mickey’i o öldürmüştür. Böylece olay çözülür. Herkes katilin cezasını çektiği için rahat bir nefes almıştır artık; bir kişi hariç.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Ruiz, hala sorularla boğuşmaktadır. Böyle böyle 3 yıl geçer; ama dedektif bu işin peşini bırakmaz. Bir gece dedektif, Thames Nehri’nde bacağından vurulmuş halde bulunur; hafızasını da yitirmiştir. Bir ölüm kalım savaşının ortasında kalan dedektif, giderek dehşete sürüklenir…

İnsanın en karanlık yanına dair, sarsıcı ve unutulmaz bu polisiye, sizi de çok sarsacak…

Kayıp

Michael Robotham

İthaki Yay.

S.: 496

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Damla Karakuş

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