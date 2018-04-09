Bir çizgi roman yaşam hikayesi: Lennon

The Beatles grubunun lideri John Lennon, müziğiyle olduğu kadar duruşu ve söyledikleriyle popüler kültür tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu çizgi romanda ise, Lennon’un psikoloğuna verdiği sırlara ortak olacaksınız.

(David Foenkinos)

LENNON

Bize yaşadığı dünyanın sırlarını emanet eden Lennon, hayatında bir dönüm noktasındaydı. Belki de geçmişi anmak iyi hissettirdiğinden, tüm yaşamını psikoloğu ile beraber gözden geçirdi. Bu kitap, Lennon’un çocukluğundan öldüğü geceye kadar geçen zamanın sonucu olarak ortaya çıktı.

Çekinmeden, kimseyi memnun etmeye çalışmadan, tüm sahiciliği ve samimiyetiyle anlattı…

Lennon

David Foenkinos

Karakarga Yay.

S.: 160

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