Bir çocuğun duygu öğrenimi: Eyvah Kalbim Kırıldı

Kalp kırıklıkları her yaşın gözyaşı. Ama küçük yaştaki çocuklar için ayrıca kafa karıştırıcı. Çocukların duygularını keşfetmesi, kendisini tanıması gerek. Bu öykü de işte bunun için yazıldı…

(Elif Yemenici)

EYVAH KALBİM KIRILDI

Kalben, zeytin dallarıyla dolu, mavi beyaz bir Ege kasabasında yaşayan küçük bir kızdır. Sevgi dolu kalbi bir gün arkadaşlarıyla onu oyun oynarken aralarına almayınca çok kırılır. Kalben bu duygunun tam olarak ne olduğunu bilmiyordur aslında. Kalbinde derin bir acı hissediyordur; bir yandan da bu duygu onun için yenidir.

Sonra Kalben, kalbini tamir etmenin yollarını aramaya başlar. Kalben ile birlikte çocuklar hem bu duyguları daha yakından tanıyor, hem de paylaşmanın önemini keşfediyor. Elif Yemenici’nin öyküsünün yanında bir de resimlediği bu kitap, Ege manzaralarıyla da içimizi ısıtıyor…

Eyvah Kalbim Kırıldı

Elif Yemenici

Redhouse Kidz Yay.

S.: 32

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Damla Karakuş

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