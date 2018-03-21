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Bir çocuğun umudu: Alike

Daniel Martínez Lara ve Rafa Cano Méndez tarafından üretilen 'Alike' adlı kısa film, günlük yaşamda silinip giden yaşamın güzelliklerini etkileyici biçimde aktarıyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 13:56..
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Bir çocuğun umudu: Alike

Daniel Martínez Lara ve Rafa Cano Méndez ikilisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 8 dakikalık kısa film Alike, metropol yaşamı içinde oğlunu doğru şekilde yetiştirmeye çalışan bir babanın hikayesini işliyor. Alike için işin garip tarafı ise, hangi yolun doğru olup olmadığıdır: Modern metropol hayatı mı, yoksa renkli ve eğlenceli bir yaşam mı?

Modern hayatımızın keşmekeşini etkileyici ve basit bir dille anlatan film, günümüze odaklanıyor. Metropol şehirlerde hayat sürdüren insanların yaşamına değinen Alike, gerçek yaşamdan kesitler sunuyor.

2015 yapımı film, iki yıl boyunca film festivallerini gezdikten sonra geçtiğimiz ay internetten izlenmeye de açıldı.

Bir çocuğun umudu: Alike

Bir çocuğun umudu: Alike ViDEO

BOL ÖDÜLLÜ KISA FİLM

Alike yapım süreciyle ilgili önemli bir not ise ücretsiz ve açık kaynaklı 3B modelleme yazılımı Blender kullanarak hazırlanması. Gezdiği festivallerden toplam 64 ödül alan Alike, bizlere açık kaynak yazılımların gücü ve etkisi konusunda da örnek teşkil ediyor.

Bir çocuğun umudu: Alike

Bir çocuğun umudu: Alike

Ergül Tosun

[email protected]

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