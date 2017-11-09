Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

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Hazırladıkları sahte evraklarla başkalarına ait arsaların satışını yaptığı belirlenen 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonraki dönemde giydiği bazı kıyafetlerin konservasyonu 1 buçuk yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı

Yeni eğitim sistemi, kiralık konut fiyatlarının yüzde 20 artmasına neden oldu.

Yeterli ve dengeli beslenerek kışı sağlıklı geçirmek mümkün.

Kışı sağlıklı geçirmek için doğru beslen

Türkiye'de bulunan sefireler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kısa bir konser verecek.

1 Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı Uğur Dündar, Gökmen Ulu için verilen tahliye kararının ardından sevinç gözyaşlarına boğuldu.

2 ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor Sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hasta, farklı kentlerde kurulan ücretsiz mobil sağlık kliniklerinde tedavi oluyor.

3 Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılması için teklif hazırladıklarını açıkladı.

4 Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu Avrupa'da bazı liderlerin sorun çıkarmak için elinden geleni yaptığını belirten Gül, güçlü diplomasiden yana olunması gerektiğini söyledi.

5 AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor AK Parti'nin bazı ilçe teşkilatları, 10 Kasım'da Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

6 Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek Fatma Girik, onur ödülü almak için gittiği Hollanda’da, Çanakkale Müzesi’ni de ziyaret etti.