Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Dün akşam, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, iddiaya göre, ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide pamuk toplayan Beşar Güneş, dinlenmek için tarlada istiflenen pamuk yığının üzerine çıktı.
PAMUK YIĞINLARININ ARASINDA HAREKETSİZ BULDULAR
Bir süre sonra üşüyen Güneş, üzerini pamukla örtüp uykuya daldı. Havanın kararması üzerine eve dönmek isteyen ailesi, Beşar'ı bulamayınca aramaya başladı. Yakınlarının araması sonucu Beşar Güneş, pamuk yığınları arasında hareketsiz bulundu.
Çağırılan sağlık görevlilerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Beşar Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDiYOR
Şanlıurfa'da geçtiğimiz 19 Ekim günü Ulucanlar Mahallesi'nde pamukların arasında uyuya kalan 13 yaşındaki Harun ve 14 yaşındaki Ali Tekdağ kardeşler ile 14 yaşındaki kuzenleri Hüseyin Tekdağ, üzerlerine tonlarca pamuğun atılması sonucu havasız kalarak hayatlarını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.