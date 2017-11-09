taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.072
USD
3,8602
EURO
4,4795
ALTIN
159,36
PETR
63,4800

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Şanlıurfa’da, pamuk yığınları içinde uyuyan 13 yaşındaki Beşar Güneş ölü bulundu.

09.11.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün akşam, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, iddiaya göre, ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide pamuk toplayan Beşar Güneş, dinlenmek için tarlada istiflenen pamuk yığının üzerine çıktı.

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

PAMUK YIĞINLARININ ARASINDA HAREKETSİZ BULDULAR

Bir süre sonra üşüyen Güneş, üzerini pamukla örtüp uykuya daldı. Havanın kararması üzerine eve dönmek isteyen ailesi, Beşar'ı bulamayınca aramaya başladı. Yakınlarının araması sonucu Beşar Güneş, pamuk yığınları arasında hareketsiz bulundu.

Çağırılan sağlık görevlilerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Beşar Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

SORUŞTURMA DEVAM EDiYOR

Şanlıurfa'da geçtiğimiz 19 Ekim günü Ulucanlar Mahallesi'nde pamukların arasında uyuya kalan 13 yaşındaki Harun ve 14 yaşındaki Ali Tekdağ kardeşler ile 14 yaşındaki kuzenleri Hüseyin Tekdağ, üzerlerine tonlarca pamuğun atılması sonucu havasız kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

Bir çocuk daha, pamuk tarlasında uyurken öldü

İlginizi Çekebilir
Afrikalı sefirelerden Türkçe şarkılar
Türkiye'de bulunan sefireler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kısa bir konser verecek.
Atatürk'ün giysilerine tarihi dokunuş
Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonraki dönemde giydiği bazı kıyafetlerin konservasyonu 1 buçuk yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı
Polisler alkolden ceza yazarken içmeye devam etti
Kütahya'da alkollü araç kullanırken yalananan sürücü, ceza kesilirken bira içmeye devam edip kameralara poz verdi.
Orgeneral Hulusi Akar'dan 10 Kasım mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

134
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

72
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

133
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

244
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

154
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

247
CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM