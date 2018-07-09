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Bir değişimin ve dönüşümün hikayesi: Doppler

Merak uyandıran ve bir yandan da huzursuz eden bir roman…

Özel İçerik | 09.07.2018 - 17:14..
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doppler

Bir gün, başınıza gelen bir küçük kaza hayatınızı ne denli değiştirir dersiniz? Sahip olduğumuz her şeyden vazgeçip yeni bir hayata başlamak, ne kadar uzağımızdadır?

Bir değişimin ve dönüşümün hikayesi: Doppler

(Erlend Loe)

DOPPLER

Andreas Doppler, iki çocuklu, başarılı bir aile babasıdır. Bir gün ormanda dolaşırken bisikletten düşer. Otların arasında yarı baygın uzanıyordur ki, uzun zamandır hatırına düşmeyen babasını düşünür. Bununla birlikte beynini kemiren nice anlamsız şey de beynine hücum eder. Ancak Doppler, uzun zamandır hissetmediği huzuru yaşar…

Birkaç gün sonra da kararını verir ve ailesini terk edip güzel, karanlık ve derin ormanda yaşamaya başlar…
Bir değişimin ve dönüşümün hikayesi: Doppler

Doppler

Erlend Loe

Çev.: Dilek Başak

Yapı Kredi Yay.

S.: 124

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Damla Karakuş

[email protected]

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