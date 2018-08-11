Selen KALDIRIM/ [email protected]

Mario’yla az mı mantarları ezdik? Prensesini kurtarmak için günlerce uğraşmadık mı? Hey gidi günler… Kolumuz yerinden çıkana kadar ördek vururduk. Şimdiki gençlere Süper Mario beğendiremezsin. Atari, 70'lerin başlarından son iflasına kadar, modern oyun tarihinin bütününü kapsayan büyüleyici bir hikâye. Gerçek şu ki, bugünün modern video oyunu endüstrisi neredeyse her şeyi Atari'ye ve onun iki kurucusuna borçlu.

BUSHNELL VE DABNEY'İN ESERİ

27 Haziran 1972’de, Nolan Bushnell ve Ted Dabney tarafından Kaliforniya'da kurulan orijinal Atari, oyunları ev video oyun konsolları ve ev bilgisayarlarında öncü oldu. Pong ve Atari 2600 gibi şirketin en baba ürünleri, elektronik eğlence endüstrisine damga vurdu. O zamanın en popüler oyunları, beceri ve şans oyunları gibi langırt dolapları ve diğer jetonlu eğlence salonlarıydı. İşte Ted Dabney ve Nolan Bushnell 1980’lerin başında oyun dünyasının atası sayılacak, binlerce insan için şuan nostalji olan sayısız oyuna imza attılar.

(Atari'nin kurucu ortakları Ted Dabney ve Nolan Bushnell)

OYUNLAR BİLGİSAYARA GİRDİ

60'ların başında bilgisayar oyunları yoktu. Atari'nin iki kurucusu, Nolan Bushnell ve Ted Dabney, 1971'de dünyanın ilk ticari olarak piyasaya sunulan video oyunu olan Computer Space'i tasarlayan ve inşa eden küçük bir mühendislik şirketi olan Syzygy Engineering'i kurdular. Bilgisayar alanını geliştirme deneyimi, 1972 yılında tüm zamanların en ikonik oyunlarından biri olan Atari'nin kurulmasının da ilk adımı oldu.

PONG VE 2600 İLE REKOR OYUN SATIŞLARI YAPILDI

Üreticinin beklentilerinin gerisinde kalmasına ve Nutting'in başarısızlığa uğradığı düşünülmesine rağmen satılmaya devam eden oyun, Bushnell ve Dabney’in yükselişi için yeterli ciroyu yapmıştı.

Bir dönemin Mario çılgınlığı: Atari oyunları

PARAYA PARA DEMEDİ

1975'te Atari, Pong'u bir bilgisayar ve TV video oyunu olarak piyasaya sundu ve 150.000 adet satıldı. 1976'da Nolan Bushnell, Atari'yi Warner Communications'a 28 milyon dolara sattı. Pong'un başarısı, satışa hiç şüphesiz yardımcı olmuştu. 1980 yılına gelindiğinde, Atari ev video sistemlerinin satışı 415 milyon dolara ulaştı. Aynı yıl, ilk Atari kişisel bilgisayarı tanıtıldı. İşte bu dönemler video oyunlarının altın çağıydı; hip hop şarkıları ve Hollywood filmlerinde bile rastladığımız oyunlar, dünya kültürüne bir çığ gibi yayılıyordu.

Warner ve Atari'nin başkan ve CEO'su Raymond Kassar'ın altında şirket, en büyük başarısını elde etti ve milyonlarca 2600'ünü ve bilgisayarını sattı.

MARİO'NUN YERİ BİZDE ÇOK BAŞKA...

30 milyondan fazla konsol satmaya devam eden Atari, bizlerin evlerine girmesi de çok sürmedi. En sevdiğimiz Süper Mario oyununu, ördek vurmayı oynamaktan kolumuzun koptuğu günler olmuştur; hangimiz oynamadık ki…

ÇOCUKLUĞUMUZUN UNUTULMAZ NOSTALJİSİ

Teknolojinin gün geçtikçe çığır atlamasıyla birlikte özellikle bilgisayara yansıyan gelişmeler ve çıkan oyunlar sayesinde, atari gün geçtikçe gözden düşmeye başladı. Büyük mali kayıplara uğrayan şirket, Ocak 2013'teki son iflasıyla bir yan kuruluş olarak hayatına devam etti. Bilgisayar oyunları aldı başını gitti. Şimdilerde bu oyunları çocukluğumuzun bir nostaljisi olarak hatırlıyoruz.

UNUTULMAYAN OYUNLAR

Contra, bazı insanlar için bir zamanların Counter-Strike'ıydı.

MAGİC JEWELRY

Tanıdık geldi mi? Hani en sevdiğiniz günümüz şeker patlatma oyunlarından...

MORTAL KOMBAT

Efsane dövüş oyunlarından birisiydi.

ROAD FIGHTER

Günümüz araba yarışı oyunlarının atası.

FC GALAXIAN

Uzay gemileriyle savaş yapardık.

DUCK HUNT

En sevdiğim: Ördek vurmak!