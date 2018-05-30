İHH İnsani Yardım Vakfı’nın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 2014 yılında, Ramazan’ın 15’inci gününde ilan edilen Dünya Yetimler Günü, dünyanın farklı bölgelerinden İstanbul’a gelen yetimlerle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Türk Hava Yolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi’nin destekleriyle Filistin, Lübnan, Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan, Nijer, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çeçenistan, Suriye, Arnavutluk, Kırgızistan gibi ülkelerden gelen yetimler, Türkiye’deki yetimlerle İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Toplantıda İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından hazırlanan “Dünyanın Çocuk Karnesi” adlı rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda ayrıca Suriyeli işadamları, 100 yetime sponsor oldu.

DÜNYADA 400 MİLYON YETİM VAR

2014 yılında İHH’nın teklifi ve 57 İslam ülkesinin oyu ile 15 Ramazan’ın Dünya Yetimler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak konuşmasına başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, bugün tarihi günlerden bir tanesini yaşadıklarını söyledi.

Bir dünya yetim İstanbul’da VİDEO

“Bugün, çocuklarımızla birlikte hep beraber dünyaya barış ve huzur mesajını veriyoruz” cümlesi ile sözlerini sürdüren Reşat Başer, şunları söyledi:

“Biz burada toplumun ve insanlığın vicdanına bir karne hazırladık. Bu karne, keşke çocuklarımızın yakında alacakları karne gibi güzelliklerle dolu olsaydı. Ama maalesef ki hazırladığımız bu karnenin içi acılarla dolu. Özellikle savaş ve kriz bölgelerindeki çocuklarımızın hangi şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını bu raporla gözler önüne seriyoruz. Raporu dünyadaki ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 153 milyon yetimin var olduğu biliniyor. Gayriresmi rakamlara göre bu sayı 400 milyon. Hazırlanan raporda özellikle dünyanın görmezden geldiği Yemen’e dikkat çekiliyor. 2 milyon çocuğun eğitim alamadığı, 11 milyon çocuğun da acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu Yemen ile alakalı daha fazla detayı bu raporda bulabilirsiniz." dedi.

"BATI'YA SESLENİYORUM"

Başer, konuya ilişkin değerlendirmelerini Batı üzerinden devam ettirdi. "Yine rapora göre 0-5 yaş arasında önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı 5 ila 10 bin arasında değiştiğini görüyoruz. Bunun haricinde ben Batıya seslenmek istiyorum. Sadece 2015 yılında Birleşmiş Milletlere sığınma başvurusu yapmış olan 100 bin çocuktan haber alınamıyor. Soruyorum: Sizin vicdanınıza sığınan bu çocuklar ne oldu? Bu çocukların neyinden istifade etmek istiyorsunuz? Bu anlamda biz İHH olarak Dünya Yetimler Günü’nde yeryüzünün dört bir yanında sponsorluk sistemiyle desteklediğimiz yetimlerimizi İstanbul’a getiriyor ve burada çeşitli etkinliklerle onları mutlu ediyoruz. Şu an halihazırda 55 farklı ülkede 93 bin yetimin elinden tutmaya çalışıyoruz.” dedi.

"KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Reşat Başer’in ardından Filistin’deki Büyük dönüş Yürüyüşü esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan ve İHH tarafından tedavi edilmek üzere İstanbul’a getirilen Filistinli Meryem Ebu-Matar’ın kardeşi Selma Ebu-Matar sözü aldı.Ablasının başından geçenleri özetleyen Ebu-Matar, dünyaya şu mesajı verdi:

“Bizim ülkemize Siyonist İsrail yüzünden hiçbir yardım malzemesi giremiyor. Buna karşı çıkmak için önce sokaklara çıktık, sınırda durduk. Biz sadece barışçıl gösterilerle ülkemizde yaşananları dünyaya duyurmak için oradaydık. Ablam Meryem de oradaydı. Arkamıza döndüğümüzde işgalciler tarafından ablamın vurulduğunu gördük. Ambulansla hastaneye yetiştirmeye çalıştık. Ben çok korktum. Biz bütün bunları yaşamamamızın tek nedeni Siyonist İsrail’in ülkemizi işgal etmesiydi. Normalde sağlık hizmetleri bizim ülkemizde çok iyi. Ama İsrail yüzünden ablam sağlıklı bir şekilde tedavi olamadı. Ve onunla birlikte İstanbul’a geldik. Benim son mesajım şudur: Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, kudüs Filistin’in başkentiydi. Hala da öyle. Bundan sonra da öyle kalacak."

AZERBAYCAN, NİJER VE KIRGIZİSTAN'DAN MESAJ

Diğer ülkelerden gelen yetim çocukların mesajları ise şu şekilde:

Azerbaycan’dan Zehra Baıramova: “Hiçbir ülkede çocuklar ağlamasın. Hangi ülke işgal altındaysa inşallah hepsi kurtulur. Tüm çocuklar kurtulur. Dünyaya mesajım şudur: İnsanlar barış içinde yaşasın. Eğer öyle olursa ölümler yaşanmaz ve insanlar mutlu olur.”





Nijer’den Ömer Faruk Abdoulaye Issa: “Sizlerle sadece bir cümlemi paylaşmak istiyorum. Dünyada savaşa ihtiyacımız yok. Dünyada daha fazla barış istiyoruz.”





Kırgızistandan Destan Mars Uulu: “Türkiye’ye ilk defa geldim. İstanbul beklediğimden daha güzelmiş. Biz dünyanın dört bir yanından gelsek bile, birbirimizin dillerini bilmesek bile ben buradaki kardeşlerimle arkadaş oldum. Bu çok güzel bir şey.”

SURİYELİ 100 YETİME SPONSOR

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle İstanbul Suriyeli İşadamları Platformu da İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemine dahil olarak 100 yetimin aylık bakımını üstlendi. İlerleyen zamanlarda toplamda 500 yetime sponsor olacaklarını söyleyen Platform Başkanı Abdulmuhaymen Sibai’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Biz Suriyeli İşadamları Platformu olarak, yetimin önemini bilenler olarak bu programa iştirak etmek istedik. Bu programla birlikte 100 yetimin sponsorluğunu üstlendiğimizi belirtmek isterim. Türk hükümetinin, halkının ve STK’larının mazlumlar için yaptıklarını kelimelere sığdıramayız. Türkiye’ye ve İHH’ya Suriyeli kardeşlerimiz için yaptıklarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.”





DOYASIYA EĞLENECEKLER

Konuşmaların ardından yetimlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Yetimlere İstanbul’un çeşitli mekânları gezdirilecek, iftar sofralarına katılmaları sağlanacak. Çocuklar, hediyelerle mutlu edilecek.