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Bir edebi sanat: Osmanlı mezar taşları

Osmanlı'nın gündelik hayatın içinde oluşturduğu mezar taşları, geçmişten günümüze uzanan zarafet vesikaları olarak hala ayakta.

AA | 13.04.2018 - 16:19..
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Bir edebi sanat: Osmanlı mezar taşları

Yahya Kemal Beyatlı'nın Türkiye'nin nüfusuna ölüleri de dahil ederek, "Zira biz onlarla bir arada yaşarız." çıkarımında bulunmasına neden olan bir kültürün vücuda gelmiş halidir mezar taşları.

Osmanlı'nın gündelik hayatın içinde oluşturduğu bu manevi istirahat bahçeleri ve yüksek kültürünün yansıması mezar taşları, geçmişten günümüze uzanan zarafet vesikaları olarak hala ayakta.

Bir edebi sanat: Osmanlı mezar taşları

EDEBİ SANATLARIN EŞSİZ ÖRNEĞİ

Modernliğin eskiyi yok eden taarruzuna rağmen varlığını sürdüren mezar taşları, taş işçiliği, yazı ve edebi sanatların bir araya geldiği eşsiz örnekleri barındırıyor.

Mezar taşlarının genel defnin gerçekleşmediği hazirelerde daha sık rastlanan eserler olmasının yanında, birçok güzel örneklerinin yurt dışına çıkarıldığı biliniyor

Bir edebi sanat: Osmanlı mezar taşları

2. MAHMUD'UN TÜRBESİ DE YER ALIYOR

Hayatın her köşesinde güzellik ve estetiği yakalama gayretindeki Türk-İslam sanatının bir ürünü olan mezar taşlarının en nadide örneklerine, Süleymaniye ve Sultan 2. Mahmud Türbesi gibi hazirelerde rastlamak mümkün.

Bir edebi sanat: Osmanlı mezar taşları

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