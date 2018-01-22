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Bir 'endişeliyiz' mesajı da Barzani'den

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan IKBY eski lideri Mesud Barzani, savaş ve şiddetin sorunları çözmeyeceğini belirterek, "endişeliyiz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 17:25..
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Bir 'endişeliyiz' mesajı da Barzani'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrasında ortadan kaybolan eski Başkan Mesud Barzani, Afrin'e yönelik operasyona ilişkin sosyal medyada bir mesaj yayınladı.

Barzani, "Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz" dedi.

Bir 'endişeliyiz' mesajı da Barzani'den

"SAVAŞ VE ŞİDDET DAHA DA BÜYÜTÜR"

Barzani, Afrin'e yönelik operasyona ilişkin sosyal medyada bir mesaj yayınladı.yayınladığı mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözmeyeceğini belirten Barzani, "Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür" dedi.

Barzani, paylaşımında, Savaş ve şiddetle sorunlar daha da derinleşip büyüyecektir. Afrin'e yönelik saldırıların en kısa sürede bitmesini ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"KAYGILIYIZ"

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan Mesud Barzani, savaş ve şiddetin sorunları çözmeyeceğini belirterek, "Afrin'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz" dedi.

 

 

 

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