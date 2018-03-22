taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.810
USD
3,9233
EURO
4,8346
ALTIN
167,66
PETR
69,0800

Bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğu

Kahvenin tarihini edebi bir dille anlatan Stewart Lee Allen'in kitabı "Kahvenin Hikayesi", Maya Kitap etiketiyle raflarda.

Özel Haber | 22.03.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Kitap

kahvenin hikayesi

Gurmelerin, kahve bağımlılarının, antropologların mutlaka okuması gereken kitaplardan “Kahvenin Hikayesi”. Ayrıca bir de macera hikayeleri seviyorsanız değmesinler keyfinize.

Yazar, sizi bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğuna davet ediyor.

Bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğu

(Stewart Lee Allen)

KAHVENİN HİKAYESİ

Sekiz yüz yıl önce, kahvenin anavatanı Güney Yemen’in köylerinden Nobel Ödüllü iki Hintli kahve içme isterler ve mağarayı andıran bir kahvehaneye giriyorlar. Sonra macera başlıyor.

Kafein dolu bir macerada, seveni bol kahve hakkında birçok sorunun eğlenceli yanıtları mevcut. Nerede doğdu? Bize ulaşmak için hangi yollardan geçti? Batı, aydınlanmayı kahveye mi borçlu? Kahve gerçekten tarihi yönlendiren bir madde mi? ...

Paris’in salonlarından, kafelerinden, Amerika’nın yol kenarındaki lokantalarına kahvenin izinde dünyayı dolaşan yazar Allen, kahvenin tarihini edebiyatla birleştiriyor.

Eski Etiyopya eşkıyalarına, Parisli garsonların servislerine, Türkiye’den Brezilya’ya tüm kahvehanelere tanıklık etmeye hazır mısınız?

Belki de kitabınızı bir fincan kahve eşliğinde okumalısınız…

Bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğu

Kahvenin Hikayesi

Stewart Lee Allen

Çev.: Merve Yalçın

Maya Kitap

S.: 224

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ercan Kesal’ın kitabı sinemaya hazırlanıyor
“Çukur” dizisinde canlandırdığı “İdris Koçovalı” karakteriyle gündemde yer eden Ercan Kesal, kitabı “Nasipse Adayız”ı sinemaya taşımaya hazırlanıyor.
İlginç tasarımlarıyla dünyadan kütüphaneler
Kitap Ayracı, dünyanın her bir köşesinden kütüphaneleri, siz kitapseverler için derledi.
Eserleri ve örnek alınası yaşamı ile Goethe
Kitap Ayracı, Alman Edebiyatı'nı temsili ismi Johann Wolfgang von Goethe'yi saygıla anıyor...
Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler
Kitap Ayracı olarak, çocukların ve içindeki çocuğu hep yaşatanların Dünya Çocuk Şiirleri Günü’nü kutluyoruz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

72
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı

127
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

106
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

74
Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi

26
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

48
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM