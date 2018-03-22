Bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğu

Gurmelerin, kahve bağımlılarının, antropologların mutlaka okuması gereken kitaplardan “Kahvenin Hikayesi”. Ayrıca bir de macera hikayeleri seviyorsanız değmesinler keyfinize.

Yazar, sizi bir fincan kahvenin izinde dünya yolculuğuna davet ediyor.

(Stewart Lee Allen)

KAHVENİN HİKAYESİ

Sekiz yüz yıl önce, kahvenin anavatanı Güney Yemen’in köylerinden Nobel Ödüllü iki Hintli kahve içme isterler ve mağarayı andıran bir kahvehaneye giriyorlar. Sonra macera başlıyor.

Kafein dolu bir macerada, seveni bol kahve hakkında birçok sorunun eğlenceli yanıtları mevcut. Nerede doğdu? Bize ulaşmak için hangi yollardan geçti? Batı, aydınlanmayı kahveye mi borçlu? Kahve gerçekten tarihi yönlendiren bir madde mi? ...

Paris’in salonlarından, kafelerinden, Amerika’nın yol kenarındaki lokantalarına kahvenin izinde dünyayı dolaşan yazar Allen, kahvenin tarihini edebiyatla birleştiriyor.

Eski Etiyopya eşkıyalarına, Parisli garsonların servislerine, Türkiye’den Brezilya’ya tüm kahvehanelere tanıklık etmeye hazır mısınız?

Belki de kitabınızı bir fincan kahve eşliğinde okumalısınız…

Kahvenin Hikayesi

Stewart Lee Allen

Çev.: Merve Yalçın

Maya Kitap

S.: 224

Damla Karakuş

[email protected]