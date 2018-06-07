Bir Fransız talihli 2 yılda 2 kez 1 milyon euro kazandı

Bir Fransız 2016 yılı kasım ayında şans oyunundan kazandığı bir milyon euronun ardından geçen ay yine bir milyon euroluk ikramiyenin sahibi oldu.





2 YILDA 2 MİLYON EURO

Şanslı biletin satıldığı Haute-Savoie bölgesindeki gazete bayisi, talihlinin bir milyon euroluk son ikramiyeyi umursamadığını açıklarken, Fransız basını, yine büyük ikramiye kazanmayı ümit eden talihlinin şans oyunları oynamaya devam etmeyi planladığını yazdı.

Matematikçiler talihlinin 2 yıldan kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanmasını 16 trilyonda bir ihtimal olduğunu belirtti.