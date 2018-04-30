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Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

Futbol holiganlığına ve şiddetine aşinayız ama bu savaş futbol şiddetinin en uç noktalarından; yani 3 bin insanın ölümüne sebep olacak kadar.

Özel Haber | 30.04.2018 - 14:41..
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Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

Selen KALDIRIM/[email protected]

1970 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşan iki komşu ülke El Salvador ve Honduras arasında oynanan üçüncü maç sonrası çıkan ve 100 saat süren Futbol Savaşı, ardında 3 bin ölü, 12 bin yaralı bıraktı. Tarih birçok 'toprak' mücadelesi görmüştür ama bu örnek, futbolun sıradan bir spor dalından çok daha büyük bedeller ödetebileceğinin bir kanıtı.

HONDURAS & EL SALVADOR MÜCADELESİ

1960’larda iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkiler oldukça gerilmişti. Honduras ve El Salvador ülkelerinin sınır ve nüfus problemleri sıcağı sıcağına gündemdeydi. Dananın kuyruğunun kopması için ufak bir yaprağın oynaması yetiyordu.  İki devlet arasında halihazırdaki sınır anlaşmazlığından kaynaklı gerilimi, El Salvador'un Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi iyice artırdı. Yapılacak karşılaşma siyasi olarak da düşman iki ülkenin mücadelesi olacaktı.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

FUTBOL SAVAŞI’NDAN HEMEN ÖNCE: 1-0

Tarihe ‘Futbol Savaşı’ olarak geçecek bu karşılaşmanın ilki 8 Haziran 1969’da Honduras’ın başkenti Tegucigalpa'da yapıldı. Honduras taraftarlarının gürültüsü yüzünden bütün geceyi uykusuz geçiren El Salvador, son dakikada gelen golle maçı 1-0 kaybetti.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ MAĞLUBİYET SONRASI İNTİHAR ETTİ

Maçın ertesi günü El Salvador manşetlerinde akıl almaz bir olay vardı; El Salvador’da televizyonunun başında maçı izleyen 18 yaşındaki Amelia Bolanos babasının silahını kalbine dayayarak tetiği çekmişti. Medya bu olayı, “Genç kız, vatanının yıkılışını görmeye tahammül edemedi” başlıklarıyla veriyordu.

İki ülke arasındaki gerilimin ne derece fanatikleşerek düşmanlık boyutuna geldiğini buradan anlayabilirsiniz.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

HONDURAS: ‘’KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ’’

15 Haziran'da oynanan ikinci maç, işte bu gergin ortamda yapılmıştı. Stadyuma halk linç etmesin diye askeri araçlarla götürülen Honduras Millî Takımı, El Salvador taraftarlarının saldırısına uğradı. 3-0 biten Honduras mağlubiyetiyle biten maçın ardından, teknik direktörleri "Kaybettiğimiz için çok şanslıyız" diyordu.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

2 TARAFTAR ÖLDÜ, YÜZLERCESİ YARALANDI

Maçı izlemeye gelen Honduras taraftarları ise bu kadar şanslı değildi. Biten maçın ardından El Salvador fanatikleri tarafından linç edilerek, iki taraftar hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 27 Haziran 1969’da yaşanan bu gerilimin ardından iki taraf arası sınırlar kapatıldı.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

SAVAŞ ÖNCESİ SON MAÇ

Patlamaya hazır bir barut olan iki takımın son mücadelesi yine aynı gün Mexico'da oynandı. Üçüncü maç neticesinde El Salvador Honduras'ı 3-2 geçerek dünya kupası biletini aldı.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

3 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Lakin bu maçta da olayların patlak vermesi, iki hafta sonra çıkacak savaşın son ateşlemesi oldu. 14 Temmuz 1969’da resmen savaş çıktı. 100 saat süren savaşın başlıca bahanesi futbol oyunlarında çıkan olaylardı. 3 bin kişinin ölümüne sebep olan savaş Amerika Birleşik Devletleri’nin araya girmesiyle son buldu.

Bir futbol maçı savaşa dönüştü: El Salvador- Honduras

GERİLİM 2006’YA KADAR DEVAM ETTİ

Tarih bu olayı ‘Futbol Savaşı’ olarak yazdı. Savaş bitmiş olsa da, iki ülke arasındaki gerilim 2006’da devlet başkanlarının el sıkışmasıyla son buldu. Yaşanan bu olay, futbolun aslında bir spordan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

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