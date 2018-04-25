Bir gaspçı aracını vermek istemeyen sürücüyü öldürdü

Ahmet Eren Fatih'te aracını park ettikten sonra önü bir gaspçı tarafından kesildi. Aracını gasp etmeye çalışan şahıs ile boğuşmaya başlayan Eren göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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POLİSLER SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Kaçan saldırganın eşkalini belirlemek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyen polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.