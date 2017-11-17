İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün gece soyguna kalkan 5 kişilik yüzleri maskeli çetenin üyelerinden biri elindeki silahla kameraya yansıdı. Marketin kepenklerini keserek içeri giren hırsızların, alarm kutusunu da etkisiz hale getirip parçaladığı görüntülere yansıdı.

Bir gecede iki soygun yapan çete kameraya yakalandı VİDEO

MARKETTE 6 DAKİKALIK HIRSILIK

Kepenkleri kesmeyi başaran hırsızlar marketin içine girerek sigara raflarına yöneliyor. Hırsızlar beraberinde getirdikleri boş koliye raflarda bulunan sigaraları doldurmaya başlıyor. Bu sırada hırsızlardan biri kasada bulunan paraları alırken, bir diğeri de güvenlik kameraların bağlı olduğu bilgisayar kasası ile televizyonu bulunduğu yerden sökerek yere atıyor.

Hırsızlar marketten aldıklarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaşıyorlar. Markette yaşanan hırsızlık yaklaşık 6 dakika sürüyor.

Her iki soygun ile ilgili soruşturma sürüyor.