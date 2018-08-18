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Bir gencin camdan atladığı evdeki travesti yakalandı

Antalya’da ikinci kattaki evinin penceresinden bir gencin düşmesi sonucu gözaltına alınan travesti, adliyeye sevk edildi.

İHA | 18.08.2018 - 14:56..
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Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahalledeki evine giden S.M., 2’nci katın penceresinden düştü.

Sabaha karşı 04.00 sırasında gerçekleşen olay mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde şahıs yan şekilde beton zemine düşüyor ve yerde kıvranıyor. Bir süre yerde kıvranan şahıs daha sonra kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Travestinin evinin penceresinden düştü araba çarptı dedi ViDEO

SORANLARA 'ARABA ÇARPTI' DEDİ

Şahsın uzaklaşmasının ardından aşağı inen travestilerin genci araması ve vatandaşlarların tepkisi de kayıtlara geçti. Yaralı genci bulamayan travesti ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden gencin kimseden şikayetçi olmadığı, doktorlara ve yakınlarına ’Araba çarptı’ dediği öğrenildi.

Bir gencin camdan atladığı evdeki travesti yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu travesti M.Ş.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan M.Ş. adliyeye sevk edildi.

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