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Bir girişimin hayatta kalma hikayesi: Spagetti Girişim

Lazanya Çerçevesi, sistem ve tasarım düşüncesi ile radikal büyüme için yeni bir araç olarak tanımlanıyor ve “Spagetti Girişim”, bu çerçeveye dayalı bir girişimin hayatta kalma hikayesini paylaşıyor.

Özel Haber | 10.04.2018 - 11:28..
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spagetti girişim

Lazanya, sistem ve tasarım düşüncesine dayanan büyüme motorlarını bir düzen içinde tasarlayarak, girişimlerin sürdürülebilir büyümesinde etkili oluyor. Ana problemleri çözerken tuzaklara düşmenizi engelleyerek, yaptığınız girişimleri geliştirmeniz için de size bir araç sunuyor.

Spagetti Girişim ise, bu mekanik döngüyü sıkıcı olmaktan kurtaran bir hikayeye dönüşüyor.

Bir girişimin hayatta kalma hikayesi: Spagetti Girişim

(Kılıçhan Kaynak)

SPAGETTİ GİRİŞİM

Kitap, ünlü girişimcilik ekosistemi Silikon Vadisi hakkında sizi içine çekecek eğlenceli bir hikayeyle başlıyor ve tarih 2025’e kadar ilerliyor. Ağustos 2025’te ise, işler çığırından çıkıyor ve bütün girişimleri etkileyecek bir spagetti salgını başlıyor.

Spagetti kurtçuğu adı verilen bir illet, gelip girişimcilerin beynine yapışıyor ve karar alma yetilerini etkiliyor. Girişimleri tehlikeye düşen girişimcilerin derdine ise, hangi doktor çare bulsun diye hayıflanırken, bir yandan da kayıpları hızla artıyor. Tam içinden çıkılmaz hale gelirken hikayenin kahramanı bilge kedi Dr. Caddy bir çözüm üretiyor.

Dr. Caddy’nin çözümüne göre girişimcilerin yapması gereken spagetti ile dolmuş zihinlerini Lazanya düşüncesine adapte edebilmek…

Spagetti Girişim, sizi yönetim dizisinde enfes bir hikayeye davet ediyor.

Bir girişimin hayatta kalma hikayesi: Spagetti Girişim

Spagetti Girişim

Kılıçhan Kaynak

Haz.: Utku Umut Bulsun

Optimist Yay.

S.: 208

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