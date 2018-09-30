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Bir gün önce emekli olduğu iş yerinde yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta çalıştığı özel şirketten emekli olan kişi, yardım için gittiği iş yerinde molozların altında kalarak hayatını kaybetti.

AA | 30.09.2018 - 20:36..
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Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kurulu kum çakıl ocağından dün emekli olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Rahmi Kocabacak, yardım amacıyla eski şirketine gitti.

MOLOZ YIĞINLARININ ALTINDA KALDI

Moloz alanında yükleme yaptıktan sonra iş makinesinden aşağı inen Kocabacak, aracın etrafında inceleme yaptığı sırada çöken yığının altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Kocabacak, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocabacak'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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