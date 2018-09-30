Bir gün önce emekli olduğu iş yerinde yaşamını yitirdi

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumda oy kullanma işlemi sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 3-0 kaybedilen Ç.Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Utanıyorum. Kafalarımızı toplayıp yeniden bir araya geleceğiz ve devam edeceğiz." dedi.

Cocu: Bu maç bizim için utançtı

HDP'yi Meclise sokan CHP, şimdi de yerel seçimlerde ittifak yapmak için hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu HDP'yle ittifak yapmak için nabız yokluyor

1 Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu Acun Ilıcalı ile evliliği konusunda birçok kişinin tepkisini alırken, aynı zamanda sosyal medyada popülerliğiyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, yeni açtığı kafeyle ilgili yaşadığı bir olayı anlattı.

2 YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda YPG'li yabancı teröristler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

3 Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı Oyuncu Burak Özçivit komşularla ettiği otopark kavgası nedeniyle çareyi otomobillerini satmakta buldu.

4 Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek Suudi Arabistan ülkeye daha fazla turist çekebilmek için Kızıldeniz'in kuzeybatı sahillerinde dev bir sağlık ve turizm projesi başlattı. Lüks turiz merkezi için Arap Rivierası inşa edilecek.

5 'İsrail ile İran asla savaşmaz' Akademisyen ve ekonomist Ramazan Kurtoğlu, İsrail ile İran arasındaki düşmanlığın tamamen yüzeysel olduğunu savundu.

6 Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor Şarkıcı Simge’nin menajeri, sosyal medya hesabından Simge’nin yeni klibini paylaşarak "Aç koynunu geliyorum" yazan Mustafa Sandal’ı prim yapmakla suçladı.