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Bir günlük bebeği poşete koyup kaçtılar

Şanlıurfa'da bir günlük erkek bebek, naylon poşete konularak okulun bahçesine bırakıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeği bırakan kişi ya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA | 26.08.2018 - 20:03..
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Eyyüp Nebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah namazı sonrası camiden çıkan cemaat, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun bahçesinden bebek ağlaması duydu. Okula giren vatandaşlar, bahçede, naylon poşet içinde bebekle karşılaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 1 günlük olduğu belirtilen erkek bebeği, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için araştırma başlattı.

Bir günlük bebeği poşete koyup kaçtılar

Bir günlük bebeği poşete koyup kaçtılar

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