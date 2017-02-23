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Bir hafta boyunca 12 tonluk kayanın içinde yaşayacak

Paris'teki Paris' Palais de Tokyo' galerisinde sergilenen taşın içerisinde bir sanatçı yaşıyor.

23.02.2017 - 18:21
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İki parçaya ayrılan taş Fransız sanatçı Abraham Poincheval'in yaşayabileceği kadar oyuldu.

Bir hafta boyunca 12 tonluk kayanın içinde yaşayacak

YANINDA YİYECEK VE NOT DEFTERİ BULUNACAK

Sanatçının yanında çeşitli yiyecekler ve bir de not tutabileceği bir defter bulunacak.

Bir hafta boyunca 12 tonluk kayanın içinde yaşayacak

"NESNELERİN NE OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN İÇİNE GİRMEK GEREK"

Sanatçı dünyadaki nesnelerin ne olduğunu anlamak için onların içine girmek gerektiğini söylüyor.

Bir hafta boyunca 12 tonluk kayanın içinde yaşayacak

Abraham Poincheval yaptığı açıklamada, "Bir obje gördüğümde şöyle diyorum. Bir saniye. Bu obje nedir ki şimdi?, Bunu gerçekten anlamak istiyorsam onun içine girmeliyim. Acaba o objenin içinde neler oluyor? Bunu görerek anlayabilirim sadece." dedi.

Bir hafta boyunca 12 tonluk kayanın içinde yaşayacak

Sanatçının taşın içine girdiği sırada müzede olan ziyaretçiler şaşkın.

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