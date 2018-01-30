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Bir hafta önce işten ayrılan genç intihar etti

Denizli Pamukkale'de bir süredir maddi sıkıntı çektiği öğrenilen 24 yaşındaki Tolunay C. yalnız yaşadığı evde intihar etti.

DHA | 30.01.2018 - 20:24..
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Satış temsilcisi olarak çalıştığı kuruyemiş firmasından, geçen hafta ayrıldığı öğrenilen Tolunay C., bugün saat 15.00 sıralarında arkadaşları tarafından yalnız yaşadığı Pamukkale ilçesi, Anafartalar Mahallesi'ndeki evinde iple tavana asılı halde ölü bulundu.

"BURAYA KADAR"

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ekipler, son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşadığı belirlenen Tolunay C.'nin 'Buraya kadar' yazılı bir not bırakıp, intihar ettiğini belirledi. Bekar olan Tolunay C.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Tolunay C.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Bir hafta önce işten ayrılan genç intihar etti

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