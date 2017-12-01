Bir haftada 100 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri yaz kış demeden kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarla terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

1 HAFTADA TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK KAYIP VERİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 24-30 Kasım tarihlerinde 2'si sözde lider kadroda olmak üzere 100 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

İcra edilen operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 100 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedilerek 70 adet piyade tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 3 adet roketatar, 1 adet law olmak üzere toplam 79 adet silah, 1 adet anti tank mayını, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 70 kg tahrip kalıbı, 3.145 kg amonyum nitrat, 10.6 kg C-4 patlayıcı madde, 920 gr A-4 patlayıcı madde, 3 kg sodyum klorat, 25 adet el bombası, 33.334 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 57 adet RPG-7 roketatar roketi, 30 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 152 adet fünye, 72 adet şarjör, 5 adet telsiz, 2 adet el dürbünü, 5 adet silah dürbünü, 2 adet gece görüş dürbünü, 65 adet tüp, 1 adet mini drone, 2 adet misket bombası ve 1 adet lazer mesafe ölçücü ele geçirildiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

32 adet EYP’nin tespit edilerek imha edildiği kaydedilerek teröristler tarafından kullanılan 59 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 66,5 kg uyuşturucu, 716 kg toz esrar, 512 kg kubar esrar, 67.550 paket kaçak sigara, 4.108 lt kaçak akaryakıt, 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği bildirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 13 bin 799 kişi yakalandığı kaydedildi.

