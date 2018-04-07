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Bir haftada 108 terörist öldürüldü

31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda toplamda 108 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AA | 07.04.2018 - 11:41..
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Bir haftada 108 terörist öldürüldü

Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

TSK tarafından 31 Mart-6 Nisan'da Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 108 terörist etkisiz hale getirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 3991 TERÖRİST

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana ise 3991 terörist etkisiz hale getirildi.

102 MAYIN 739 EYP İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERİN HAREKET KABİLİYETİ KISITLANDI

Etkili hudut denetimi ile finans kaynaklarına darbe vurulan terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin kısıtlandığına değinilen TSK bilgilendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 641 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 192 litre kaçak akaryakıt, 172 kilo toz esrar, 137 kilo 500 gram uyuşturucu, 28 bin 407 paket kaçak sigara ve 586 kaçak küçükbaş hayvan ele geçirilmiştir."

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