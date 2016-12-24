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Bir haftada 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Bitlis'te bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi,

24.12.2016 - 15:06
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Operasyonlarda 3 el yapımı patlayıcı, 30 piyade tüfeği, 5 tabanca, 509 av tüfeği, 150 kilogram amonyum nitrat, farklı çap ve cinste çok miktarda mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Çok miktarda uyuşturucu, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, Hakkari'nin Çukurca, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere, Mardin'in Nusaybin, Diyarbakır'ın Hani ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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