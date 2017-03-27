Bir haftada 13 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik Bakırköy Avcılar ve Fatih'te 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlara narkotik dedektör köpekleri Maya ve Fırtına'da destek verdi.

Polis ekipleri operasyonlarda 27 kilo kokain, 19 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin, 7 kilo esrar, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirdi. Yapılan aramalarda L.Y.(45), T.D.(24), A.Z.(45), L.N.(38), A.Y.(31) ve M.Ş.(28) yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tahmini piyasa fiyatının 13 milyon lira olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.













