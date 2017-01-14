Bir haftada 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Geçtiğimiz pazartesi günü denize atlayarak intihara kalkışan İbrahim Ö.’yü soğuk suya aldırmadan polis memuru ile birlikte kurtaran Yalçın Durmuş (26) bugün de balıkçı barınaklarında teknesinden düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi daha kurtardı. Edinilen bilgiye göre, teknesinde bakım yapmaya çalışan ve yüzme bilmediği öğrenilen Ahmet Keskin dengesini kaybedip denize düştü.

Çırpınmaya başlayan ve yardım isteyen Keskin’i gören Yalçın Durmuş, hiç düşünmeden denize atlayıp boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Keskin’i kurtararak tekneye çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan Keskin’i kıyıya çıkartan Yalçın Durmuş’a vatandaşlar üşümemesi için elbise verdi.

"İKİDİR BANA DENK GELİYOR"

O anları anlatan Yalçın Durmuş, yardıma gitmese belki de o insanların yaşamlarını kaybedebileceklerini ifade etti. Durmuş, “Bir ses geldi. Ben millet şaka yapıyor zannettim. Orada bir abi varmış. Sandala atlayayım derken dengesini kaybedip sandalla birlikte batmış. Ben hala millet şaka yapıyor zannediyorum. Arkamı dönünce adamın boğulduğunu fark ettim. ‘İnsan canıdır’ diyerek kendi canımızı hiçe saydık. Gittik kurtardık. Verilmiş sadakası varmış, yoksa ölüyordu. Diğer olayda da şans eseri denk geldi. İkidir bize denk geliyor. Ben anlamadım. Büyük bir şans gibi bir şey. O anda denizin soğuk olduğu aklıma gelmiyor. Biz 12 ayda da denize girdiğimiz için bize soğuk vız geliyor. Yeri geliyor karlı havada denize giriyoruz. Biz o nedenle soğuğu umursamıyoruz. Biz gösteriş yapmadan insan canını kurtarmaya gidiyoruz" dedi.

Durmuş, bundan sonra da yaşanabilecek olası boğulma olaylarına hiç düşünmeden müdahale etmeye devam edeceğini dile getirdi.















