taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 22.12.2017 - 17:19..
  1. Haberler
  2. Gündem

r

Genelkurmay Başkanlığınca, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir hafta içinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

YAZILI AÇIKLAMA

Terör operasyonlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla, Gözlem Noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir.

OPERASYONLARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLDİ

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (15 - 21 Aralık 2017) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Batman ve Irak'ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Batman/Hasankeyf, Mava Alanı; Diyarbakır/Kulp, Hazro, Lice, Silvan; Tunceli/Merkez, Yastık Deresi; Mardin/Nusaybin, Dibek Dağı ve Irak'ın Kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

32 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen operasyonlarda; 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bangolore torpedo, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 mm'lik havan mühimmatı, 655 kg amonyum nitrat, 9,8 kg C-4 patlayıcı madde, 15 kg tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, 1.186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 59 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir."

İlginizi Çekebilir
BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor
Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.
Ahmet Hakan CHP'li Engin Altay'ın sözlerini değerlendirdi
Hürriyet yazarı Hakan, CHP'nin böyle devam etmesi durumunda sittin sene iktidara gelemeyeceğini yazdı.
Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılarak 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yılın fotoğrafını oyladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM