Bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir hafta içinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

YAZILI AÇIKLAMA

Terör operasyonlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla, Gözlem Noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir.

OPERASYONLARA ARALIKSIZ DEVAM EDİLDİ

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (15 - 21 Aralık 2017) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Batman ve Irak'ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Batman/Hasankeyf, Mava Alanı; Diyarbakır/Kulp, Hazro, Lice, Silvan; Tunceli/Merkez, Yastık Deresi; Mardin/Nusaybin, Dibek Dağı ve Irak'ın Kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

32 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen operasyonlarda; 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bangolore torpedo, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 mm'lik havan mühimmatı, 655 kg amonyum nitrat, 9,8 kg C-4 patlayıcı madde, 15 kg tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, 1.186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 59 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir."