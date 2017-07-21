Bir haftada 54 terörist öldürüldü

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 13-20 Temmuz arasındaki süreçte bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt'te operasyonlara taarruz anlayışıyla devam edildiği kaydedildi.

54 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yürütülen operasyonlarda aralarında biri sözde lider kadroda 54 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Bu teröristler içerisinde; gri listede yer alan Baver kod adlı (K) Kasım Yanık ve Ağrı/Doğubayazıt Eli Köyü sözde bölge sorumlusu Murat Bazid (K) Ahmet Acar ile yeşil listede yer alan; sözde Garzan Eyaleti 5’li yürütmede görevli (aynı zamanda Hizan sorumlusu) Kia Koçer (K) Ali Ulaş ve Taylan (K) Ferit Polat, Sözde Kuzey (Kars) alan sorumlusu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

16 BARINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda terör örgütüne ait silahlar ele geçirildiği, barınak ve sığınaklarının da imha edildiği belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi: "Operasyonlarda; 17 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar, 1 av tüfeği olmak üzere toplam 21 silah ve 30 kg plastik patlayıcı, 696 kg amonyum nitrat, 1 81 mm havan mühimmatı, 1 60 mm havan mühimmatı, 5 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 13 el bombası, 2 mayın, 51 fünye, 52 tüp, 1.237'si Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere 1.939 hafif silah mühimmatı, 324 uçaksavar mühimmatı, 1 top mermisi, 1 el dürbünü, 3 telsiz, 32 şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ele geçirilmiştir. 19 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 16 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

SINIRDA 5207 KİŞİ YAKALANDI

Bir haftalık süreçte 1 askerin şehit olduğu, 26 askerin yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik mücadelenin de aralıksız devam ettiğine de dikkat çekilerek, "Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 43.260 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5.207 kişi yakalanmıştır. 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 26 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

ETKİN MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bilgilendirmede bir haftadır yürütülen mücadele ile terör örgütünün önemli kayıplar verdiği ve mücadelenin etkin şekilde devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta özellikle Mardin/Nusaybin/Artuklu/Ömerli, Şırnak/Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak/Beytüşşebap–Faraşin Bölgesi, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Silvan/Kulp, Batman/Hasankeyf/Sason, Erzurum/Karayazı, Van/Gürpınar ve Siirt/ Pervari bölgelerinde icra edilen büyük ve orta çaplı operasyonlar sonucunda örgütün önemli kayıplar vermesi sağlanmıştır. Yapılan geniş çaplı operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların başarısı, caydırıcılığı ve bölücü terör örgütü üzerindeki baskısı her geçen gün artmaktadır. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 5.207 kişi yakalanmış ve bol miktarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yüce Türk milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı, etkin ve caydırıcı mücadelesine devam edecektir."

SURİYE'DE PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN OLASI SALDIRILARI ENGELLENİYOR

TSK bilgilendirmesinde Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı ile de bu topraklardaki terör örgütü PKK ve YPG'nin batı ve doğuya yönelik olası saldırılarının engellendiği belirtilerek şöyle denildi: "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."

PKK GÜÇ DURUMA DÜŞTÜ

Terör örgütleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğine dikkat çekilen bilgilendirmede, PKK'nın verdiği kayıpları katılımların azalmasıyla tamamlayamayarak güç duruma düştüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir.

Özellikle bu hafta içinde, geçen haftalarda olduğu gibi düştükleri bataklıktan kurtulma isteğiyle silahlarını bırakarak teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütü; elemanlarının önemli bir bölümünü yitirmiştir. Yeni katılımların azalması nedeniyle bu kayıplarını da yeterli şekilde tamamlayamayan PKK, son dönemde oldukça güç duruma düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir."