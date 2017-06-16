Bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

5 İLDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önemi bulunan, özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Siirt Pervari bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 60 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİKLER

Operasyonlarda 9 roketatar, 6 makineli tüfek, 2 havan, 75 piyade tüfeği, 3 keskin nişancı tüfeği, 30 av tüfeği ve 283 el bombası ele geçirildi, 39 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, 750 kilogram amonyum nitrat, 207 tüp, 21 havan mühimmatı, 135 roketatar mühimmatı, 60 bombaatar mühimmatı, 5 mayın, 13 bin 300'ü biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 18 bin hafif silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi.

Teröristlerce kullanılan 52 sığınak, barınak, mağara ve depo da kullanılamaz hale getirildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 459 bin 953 kök kenevir, 113 kilogram uyuşturucu, bin 607 kilogram toz ve bin 291 kilogram kubar esrar ile 92 bin 110 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 617 kişi yakalandı.

Son bir haftadaki operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 19 asker yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ VURULUYOR

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı kaydedildi.

TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür. " ifadelerine yer verildi.